Investissement | China Camce prospecte les opportunités en Tunisie

Une délégation de la société China CAMC Engineering Co., Ltd. «Camce» affiliée à China National Machinery Industry Corporation (Sinomach) est en visite en Tunisie pour examiner les possibilités de coopération et d’investissement dans des nouveaux grands projets d’infrastructure, notamment les aéroports et les ports.

China CAMC Engineering Co., Ltd. «Camce» est une entreprise publique chinoise, gérée par le gouvernement central. Etablie pour développer les affaires clés en main à l’étranger, elle est cotée à la Bourse de Shenzhen depuis 2006.

La délégation, conduite par Joey Zhou, directeur général adjoint de Camce, et Eason Li, chef de projet, a été reçue le jeudi 25 décembre 2025 au siège de Fipa-Tunisia par Jalel Tebib, directeur général de l’agence.

L’objectif de cette visite est de faire un état des lieux de l’avancement du projet de construction du Centre sportif pour la jeunesse de Ben Arous en Tunisie et d’examiner les possibilités de coopération et d’investissement en Tunisie dans des nouveaux grands projets notamment dans le domaine des projets d’infrastructure (Aéroports, ports…).

M. Tebib a félicité les responsables de la société chinoise pour la qualité de leurs investissements réalisés en Tunisie et a souligné que la Tunisie est dans une dynamique économique et lancera des grands projets d’infrastructure à réaliser dans le cadre du partenariat public-privé. Il s’agit notamment du projet d’extension de l’aéroport international de Tunis-Carthage, le port en eau profonde d’Enfidha ainsi que le projet Taparura Sfax.

