Fermeture du parc Ennahli pour une battue aux sangliers ce mercredi 13 mai

L’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) a annoncé la fermeture temporaire du parc Ennahli pour une opération de régulation de la faune sauvage.

Dans un communiqué publié ce jour, l’ANPE informe le public que l’accès au parc sera strictement interdit ce mercredi 13 mai 2026 de 6h à 17h, en précisant que cette fermeture est motivée par l’organisation d’une campagne de chasse au sanglier.

L’opération vise à réguler la prolifération des sangliers à l’intérieur et aux abords du parc, à garantir la sécurité des riverains et des visiteurs face aux risques d’accidents et à préserver l’équilibre de l’écosystème local.

Toute présence humaine sera interdite dans l’enceinte du parc durant toute la durée de l’intervention, insiste l’ANPE, en ajoutant que les activités reprendront leur cours normal dès le lendemain, jeudi 14 mai.

Y. N.