Tunisie | Prévisions météorologiques pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé un temps calme pour cette nuit, avec un ciel qui sera partiellement voilé sur l’ensemble des régions du pays ce soir.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort à fort près des côtes, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur du pays, ajoute l’INM.

Concernant les températures, l’INM prévoit des minimales nocturnes variant entre 17°C et 22°C sur le nord et le centre, et entre 22°C et 27°C sur le sud, atteignant jusqu’à 31°C sur l’extrême sud.

Y. N.