Marseille | Rencontre artistique exclusive avec Hamdi Hadda

La Maison du Tunisien à Marseille et l’association A.I.G.L.E invite à une rencontre artistique exceptionnelle, le 19 mai 2026, animée par l’artiste Hamdi Hadda.

Acteur, metteur en scène et formateur reconnu, Hamdi Hadda partagera son expérience et son expertise à travers une immersion dans l’univers du théâtre, de l’expression scénique et de la confiance en soi.

Une expérience humaine et artistique ouverte à tous : passionnés de théâtre, curieux, jeunes talents ou amateurs d’expression artistique.

L’entrée est gratuite sur inscription et les places limitées indiquent les organisateurs : Bien plus qu’un atelier : une véritable rencontre avec l’art et la scène.