L’Espérance de Tunis se sépare de Patrice Beaumelle

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a annoncé, dans la soirée de ce lundi 11 mai 2026, de l’entraîneur de son équipe première, Patrice Beaumelle.

« Le passage de Patrice Beaumelle à la tête de l’Espérance sportive de Tunis aura finalement été de courte durée. Au lendemain de la douloureuse défaite dans le derby face au Club Africain et de la perte définitive du titre de champion, la direction sang et or a décidé de mettre fin à la mission du technicien français », lit-on sur le site du club.

La même source annonce que le directeur technique Christian Bracconi, assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison.

La même source rappelle que Patrice Beaumelle est arrivé à la fin du mois de février « dans un contexte délicat » et que sur les quinze rencontres qu’il a dirigées, le bilan faot état de six victoires, six matchs nuls et trois défaites.

« Si les débuts avaient laissé entrevoir certains signes positifs, les résultats enregistrés depuis la fin du mois de mars ont progressivement fragilisé sa position. Les contre-performances répétées, les difficultés offensives de l’équipe ainsi que l’élimination continentale ont alimenté les critiques autour du staff technique. Mais c’est surtout la défaite concédée hier dans le derby face au Club Africain, synonyme de perte du titre, qui aura précipité la décision finale », ajoute encore la même source.

Y. N.

Patrice Beaumelle (Photo est.org.tn)