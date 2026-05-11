Amnesty appelle à la libération du journaliste Zied El Heni

L’organisation Amnesty International qualifie la peine d’un an de prison prononcée contre le journaliste Zied El Heni d’« escalade dangereuse » contre la liberté de la presse et appelle à sa libération immédiate.

Dans un communiqué, Amnesty a fermement condamné la condamnation à un an de prison du journaliste Zied El Heni, estimant que ce verdict représente « une étape inquiétante dans le ciblage des professionnels des médias et de la liberté d’expression en Tunisie » et que l’incarcération d’un journaliste en raison de ses positions ou de ses opinions critiques constitue une violation flagrante de la liberté de la presse.

La même source pointe du doigt un « message d’intimidation à toutes les voix indépendantes et critiques du pays » et a appelé à la libération sans délai de Zied El Heni, à l’annulation du jugement prononcé à son encontre et à l’arrêt des poursuites judiciaires visant les journalistes en raison de l’exercice pacifique de leur droit à l’expression.

« Il est inadmissible d’utiliser la justice pour punir des opinions professionnelles ou des critiques pacifiques », a rappelé l’organisation dans son communiqué.

Cette condamnation s’inscrit dans un contexte de tension croissante entre les acteurs des médias et le pouvoir en place, suscitant de vives inquiétudes au sein de la société civile nationale et internationale.

Y. N.