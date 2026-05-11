Kia Tunis Open | Le court vibrera aux couleurs de la Tunisie ce mardi

Le Tennis Club de Tunis annonce une journée exceptionnelle demain au Kia Tunis Open, où le court vibrera aux couleurs de la Tunisie.

La même source annonce pour demain mardi 12 mai 2026à partir de 10h, 5 matchs de nos joueurs tunisiens prêts à se battre, point après point, sous les encouragements du public :

Skander MANSOURI vs Federico Agustin GOMEZ

Aziz OUAKAA vs Bernard TOMIC

Moez CHARGUI vs Jay CLARKE

Rayen HERMASSI & Adam NAGOUDI vs Lukas POKORNY & David POLJAK

Mahmoud CHETOUANE & Skander NSAIRI vs Hynek BARTON & Michael VRBENSKY

« Venez nombreux soutenir nos champions, créer une ambiance inoubliable et vivre des émotions fortes au rythme du tennis tunisien ! Tous derrière nos joueurs ! », ajoute la même source.

Pour rappel, le Kia Tunis Open se poursuit jusqu’au 16 mai 2026.