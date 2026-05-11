‘‘Sous l’eau’’ de Hamdi Jouini | Un drame écologique

Le court métrage de fiction ‘‘Sous l’eau’’, réalisé par Hamdi Jouini, sera présent au Short Film Corner du Marché du Film, organisé dans le cadre du Festival de Cannes.

Produit par Aflem AW, avec le soutien de Rosa Luxemburg Foundation, ‘‘Sous l’eau’’ est un drame social et écologique de 30 minutes qui questionne les conséquences humaines et institutionnelles de la crise climatique.

Le film raconte l’histoire de Tarek, père d’une fillette atteinte d’une maladie chronique causée par la pollution de l’air. Dans l’espoir d’offrir une vie meilleure à sa famille, il décide de s’installer sur une zone côtière plus saine. Mais leur quotidien bascule.

À travers une approche sensible et engagée, ‘‘Sous l’eau’’ explore les enjeux liés à la justice climatique, aux inégalités environnementales et à l’incapacité des systèmes administratifs et juridiques à répondre aux nouvelles réalités écologiques.

Le film réunit notamment les comédiens Badis Galaoui, Mariem Ben Hassen, Kmar Jouini, Jamel Madani et Abdelmonem Chouayet.

Le projet est porté par une équipe technique composée de Hamdi Jouini à la réalisation et au scénario, Tarak Lazhari à la direction de production, Mouheb Bouden à la direction de la photographie, Amal Rouissi au montage et Karim Thlibi à la composition musicale originale.

La présence du film au Short Film Corner du Marché du Film de Cannes constitue une importante opportunité de visibilité internationale pour le projet et son équipe, dans un espace dédié aux rencontres entre cinéastes, producteurs, distributeurs et professionnels du cinéma du monde entier.

Aflem AW est la branche de production cinématographique de l’entreprise tunisienne La Com Chez Vous. Elle développe et accompagne des projets audiovisuels et cinématographiques à travers la production, la coproduction et la distribution.