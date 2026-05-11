Semi-Marathon de Bizerte | Ferveur, partage et santé

Le dimanche 10 mai 2026, la cité corsaire a de nouveau vibré sous les foulées des coureurs à l’occasion de la deuxième édition du Semi-Marathon de Bizerte. Fort du succès de l’année passée, cet événement s’impose désormais comme un pilier du calendrier sportif national et international et un symbole fort du dynamisme de la région.

Lotfi Sahli

Dès les premières lueurs de l’aube, une marée humaine s’est ruée vers le village de la course avec un enthousiasme frappant. Cette année, le rayonnement de l’événement a franchi de nouvelles frontières : jeunes et moins jeunes, seniors, hommes et femmes venus de toutes les régions de la Tunisie ont rejoint un peloton de plus en plus cosmopolite.

Aux côtés des représentants des pays maghrébins et des nations européennes, on notait aussi la présence de participants venus d’Asie, confirmant l’attractivité croissante de Bizerte sur la scène sportive nationale et mondiale.

Plaisir et santé

Trois épreuves ont permis à cette foule hétéroclite de partager la même passion :

– le semi-marathon (21 km) : le défi majeur pour les athlètes en quête de performance ;

– le 10 km : l’épreuve intermédiaire ;

– la course pour tous (5 km) : un concentré de plaisir et de santé accessible au grand public ;

– la course des enfants (1 km) : pour cultiver l’esprit sportif chez les futures générations.

La manifestation a célébré la diversité dans une atmosphère de convivialité et de dépassement de soi. L’énergie déployée par les coureurs a été portée par une animation culturelle vibrante : des performances live (musiciens, saxophonistes et DJ) pour galvaniser les troupes ; des troupes folkloriques locales pour honorer le patrimoine tunisien ; une organisation logistique et de sécurité irréprochable pour un confort de course optimal.

Synergie régionale

La réussite de cette deuxième édition repose sur la mobilisation du Running Club Bizerte, soutenu par la municipalité, le Croissant-Rouge, la protection civile et les forces de l’ordre.

La remise de trophées et de cadeaux a conclu en beauté cette matinée, récompensant les vainqueurs, mais aussi l’esprit d’émulation et de partage qui a régné sur la ville.

«Plus qu’une course, le Semi-Marathon de Bizerte 2026 a été le miroir d’une ville ouverte sur le monde, unie par l’effort et une ferveur populaire inégalée», a déclaré le Dr Mohamed Gabsi, qui s’est félicité du succès de cette manifestation, tout en se réjouissant du bon déroulement technique des compétitions, ainsi que sur les plans humain et sécuritaire.

«Avec un nombre aussi important de participants, notre priorité absolue reste la santé de tous. L’essentiel est que chaque coureur, du professionnel au jeune amateur, puisse rentrer chez lui sain et sauf après avoir vécu cette belle expérience», a-t-il ajouté.