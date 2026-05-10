Le poème du dimanche | ‘‘Rivage en deux temps’’ de Michel Cassir

Né en 1952 à Alexandrie, Michel Cassir est poète et universitaire scientifique d’origine égypto-libanaise.

Cassir a vécu sa petite enfance en Egypte puis au Liban et au Mexique, avant de s’installer en France. Il dirige, depuis 2001, la collection de poésie «Levée d’Ancre» aux Éditions l’Harmattan. Il a publié une trentaine d’ouvrages littéraires ainsi que des textes dans des anthologies et revues poétiques dans une quinzaine de pays. Lauréat en 2008 du Prix littéraire, «Le jasmin d’Argent» pour l’ensemble de son œuvre.

Tahar Bekri

I

river le large

c’est river l’âge

le son en tremble

au bord de quelle tempête

à l’approche de quel pirate

le rivage aurait pu être

la paix retrouvée

entre deux tumultes

entre deux prières

le vide qu’on arrache à nos pieds

enfin dévolus à l’errance

le sang charrié par les vagues

et leurs embarcations

tu n’atteindras jamais

le rivage de ton vivant

gémit la rafale

qui entraîne le migrant

à sa perte

dévider toute mémoire

dans le lointain

il est un rivage

qui n’était au départ

que l’esquisse d’un tableau

tentative de s’en remettre à l’infini

page blanche le rivage

me dévisage de son flanc

amoindri par le manque

de visibilité

entre le bleu défoncé

et la plage orpheline

de la belle saison

promise par l’image

II

parfois l’œil

monstre furtif

absorbe la marée

alors le cœur

s’ouvre à la confidence

des mouettes

pour habiter

enfin le rivage

Inédit, mars 2025.

(Remerciements à l’auteur)