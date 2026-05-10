Le poème du dimanche | ‘‘Rivage en deux temps’’ de Michel Cassir

Né en 1952 à Alexandrie, Michel Cassir est poète et universitaire scientifique d’origine égypto-libanaise.
Cassir a vécu sa petite enfance en Egypte puis au Liban et au Mexique, avant de s’installer en France. Il dirige, depuis 2001, la collection de poésie «Levée d’Ancre» aux Éditions l’Harmattan. Il a publié une trentaine d’ouvrages littéraires ainsi que des textes dans des anthologies et revues poétiques dans une quinzaine de pays. Lauréat en 2008 du Prix littéraire, «Le jasmin d’Argent» pour l’ensemble de son œuvre.
Tahar Bekri
I
river le large
c’est river l’âge
le son en tremble
au bord de quelle tempête
à l’approche de quel pirate
le rivage aurait pu être
la paix retrouvée
entre deux tumultes
entre deux prières
le vide qu’on arrache à nos pieds
enfin dévolus à l’errance
le sang charrié par les vagues
et leurs embarcations
tu n’atteindras jamais
le rivage de ton vivant
gémit la rafale
qui entraîne le migrant
à sa perte
dévider toute mémoire
dans le lointain
il est un rivage
qui n’était au départ
que l’esquisse d’un tableau
tentative de s’en remettre à l’infini
page blanche le rivage
me dévisage de son flanc
amoindri par le manque
de visibilité
entre le bleu défoncé
et la plage orpheline
de la belle saison
promise par l’image
II
parfois l’œil
monstre furtif
absorbe la marée
alors le cœur
s’ouvre à la confidence
des mouettes
pour habiter
enfin le rivage
Inédit, mars 2025.
(Remerciements à l’auteur)
Donnez votre avis