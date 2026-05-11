Le FSN dénonce l’interdiction de voyage de l’activiste Ezzeddine Hazgui

Le Front du salut national (FSN) a exprimé sa vive indignation suite à l’interdiction de voyage visant le militant Ezzeddine Hazgui, père de Jawhar Ben Mbarek.

Alors qu’il s’apprêtait à s’envoler vers la Turquie dimanche matin en compagnie de son épouse pour des raisons familiales et humanitaires jugées critiques, Ezzeddine Hazgui a été stoppé à l’aéroport. C’est ce qu’indique la coalition d’opposition, qui qualifie cet acte de « mesure arbitraire, ne reposant sur aucune base légale claire ni décision judiciaire notifiée au préalable ».

Selon le FSN, les autorités aéroportuaires auraient justifié cette interdiction par une décision de justice remontant à 1998, tout en précisant que l’intéressé a pourtant voyagé à l’étranger à maintes reprises entre 2017 et 2019 sans aucune entrave.

« Cette soudaine réactivation d’une mesure vieille de plusieurs décennies est un nouveau jalon dans la politique de harcèlement qui ne cible plus seulement les opposants politiques, mais s’étend désormais à leurs familles pour instaurer un climat d’intimidation morale », lit-on dans le communiqué.

Le Front a ainsi appelé à la levée immédiate de toute restriction de voyage pesant sur Ezzeddine Hazgui, ainsi qu’à « la transparence totale sur les fondements juridiques de cette interdiction et la reddition de comptes pour ceux qui activent de telles mesures de manière discrétionnaire ».

Y. N.