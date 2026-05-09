Sonede | Travaux et coupures d’eau annoncés à Djerba

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé des perturbations dans la distribution d’eau potable à partir de minuit, dans la nuit du 11 au 12 mai 2026.

Des travaux de maintenance majeurs seront menés sur la station de dessalement de Mezraya, en prévision de la saison estivale, et entraîneront des coupures ainsi que des perturbations dans plusieurs zones de l’île.

Les perturbations sont attendues à partir de la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai 2026, touchant la délégation de Midoun (intégralité de la zone), la zone touristique, les secteurs de Ghizen, Mezraya, Sedghiane, Fatou et la route de Midoun dans la délégation de Houmt Souk.

Le reste des localités de l’île de Djerba connaîtra, quant à lui, une baisse de la pression de l’eau, indique encore la Sonede en affirmant que ses équipes travailleront en continu (24h/24) pour achever les réparations dans les meilleurs délais.

La reprise progressive de la distribution normale est attendue pour le mercredi 13 mai 2026 à partir de 20h, ajoute la même source en appelant les habitants des zones mentionnées à prendre leurs dispositions et à constituer les réserves d’eau nécessaires avant le début des travaux.

Y. N.