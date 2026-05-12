France | Un Tunisien écroué pour avoir projeté un attentat djihadiste

Un Tunisien de 27 ans été mis en garde à vue, le 7 mai 2026, et mis en examen et placé en détention provisoire hier, lundi 11 mai, conformément aux réquisitions du Parquet national antiterroriste, pour avoir projeté un attentat djihadiste contre le musée du Louvre, à Paris.

Selon le termes de l’accusation, l’homme est également soupçonné d’avoir envisagé de quitter la France pour entrer «dans les rangs de l’État islamique en Syrie ou au Mozambique», et projeté une attaque contre des membres de la communauté juive. L’enquête a été notamment confiée à la DGSI.

D’après Le Monde, l’affaire est partie d’un contrôle de police dans le centre de Paris le 28 avril. Arrêté alors qu’il circulait en voiture avec un faux permis, cet homme habitant La Garenne-Colombes, en banlieue parisienne, avait été placé en garde à vue puis en centre de rétention administrative, n’ayant pas de titre de séjour valide. Né à Djerba en 1999, il est arrivé en France en 2022 depuis Lampedusa pour trouver du travail, selon le journal.

L’analyse de son téléphone portable a révélé la présence de nombreuses vidéos de propagande jihadiste et de centaines de photos d’armes à feu et de couteaux. Sur ses réseaux sociaux, Dhafer M. utilise comme photo de profil l’image d’un combattant de l’EI qui exécute des prisonniers. Sur son téléphone sont aussi retrouvées des recherches sur ChatGPT avec des questions comme «comment fabriquer une bombe», ou sur les dégâts provoqués par le TNT, relatent Le Monde.

I. B.