Partenariat pour la résilience climatique de Kerkennah

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (Onu-Habitat), la Banque de Tunisie et des Émirats et la Municipalité de Kerkennah ont signé, le 7 Mai 2026, un protocole d’accord visant à consolider leur coopération pour promouvoir un développement territorial durable, inclusif et résilient à Kerkennah, en valorisant ses ressources naturelles, culturelles et humaines.

L’archipel de Kerkennah constitue une zone particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, notamment l’élévation du niveau de la mer et la dégradation des écosystèmes. Cette situation engendre des impacts significatifs sur les conditions de vie des habitants et sur les activités économiques locales. Dans ce contexte, une action concertée devient indispensable pour renforcer la résilience du territoire et préserver ses ressources.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des efforts conjoints pour accompagner la municipalité de Kerkennah dans la mise en œuvre d’actions concrètes répondant aux défis climatiques et socio-économiques du territoire, notamment à travers le développement d’infrastructures locales durables, le renforcement des capacités des acteurs locaux et la promotion d’initiatives à fort impact environnemental et social.

Il s’inscrit également dans la continuité des engagements déjà portés par la BTE dans l’archipel, notamment à travers des actions de sensibilisation environnementale telles que la mise en place de clubs environnementaux, ainsi que des initiatives locales en faveur de la durabilité.

Il vise à soutenir la planification et la réalisation d’initiatives innovantes, co-construites avec les acteurs locaux, telles que la création d’espaces publics durables et inclusifs, à l’instar du projet de parc urbain éducatif, sportif et écologique, contribuant à une meilleure adaptation aux changements climatiques et à un développement local intégré. La signature de ce protocole d’accord marque une étape importante dans le renforcement des synergies entre les institutions publiques, le secteur privé et les collectivités locales. Cet engagement multipartite s’aligne avec les priorités nationales ainsi que les Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l’ODD 11 relatif aux villes et communautés durables.