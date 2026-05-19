Deux individus arrêtés pour agression sexuelle d’une mineure à Sidi Hassine

Deux individus ont été arrêtés et placés en détention dans le cadre de l’enquête sur l’agression sexuelle d’une mineure souffrant d’un handicap auditif et de troubles de la parole, à Sidi Hassine.

Les suspects ont été identifiés suite aux investigations menées par la brigade spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la sûreté nationale de Sidi Hassine, indique une source citée par Mosaïque FM ce mardi 19 mai 2026.

Ces derniers, présentant les mêmes handicaps que la victime, auraient également filmé les faits avant de diffuser et d’échanger les vidéos, ajoute la même source.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer toutes les circonstances de cette affaire, tandis que les deux suspects restent en détention.

Y. N.