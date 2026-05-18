Hajj 2026 | Décès d’un pèlerin tunisien à La Mecque

Mohamed Barhoumi est décédé en Arabie saoudite durant le pèlerinage, a annoncé ce lundi 18 mai 2026 Anis Mezoughi, membre du bureau des affaires des pèlerins et responsable de la gestion du Hajj.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Anis Mezoughi a précisé que Mohamed Barhoumi, est un pèlerin originaire de la délégation de Hichria relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid et qu’il est décédé à son lieu d’hébergement à La Mecque.

Sur un autre plan, la même source a ajouté que malgré une majorité de personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, la situation sanitaire globale reste stable et que l’encadrement médical est assuré 24h/24.

Des visites quotidiennes et des permanences nocturnes sont organisées dans les lieux de résidence, affirme encore Anis Mezoughi.

Y. N.