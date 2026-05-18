Unesco | La Tunisie réaffirme son engagement pour la protection du patrimoine culturel mondial

La Tunisie participe, les 18 et 19 mai 2026, à la 14ème session du Comité subsidiaire de la réunion des Etats parties à la Convention de l’Unesco de 1970, relative aux mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.

A cette occasion, l’Ambassadeur délégué permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO, M. Dhia Khaled, a souligné l’importance des synergies développées entre les différentes Conventions pertinentes de l’Unesco dans la consolidation des efforts de la communauté internationale en matière de protection des biens culturels sous toutes leurs formes.

Dhia KHALED a également rappelé que la Tunisie s’est associée récemment aux travaux de la réunion de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique consacrée aux techniques nucléaires appliquées à la préservation du patrimoine culturel, témoignant de l’engagement actif de notre pays dans les efforts scientifiques multilatéraux visant à instaurer des outils d’authentification rigoureux au service de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels.

Il a par ailleurs mis l’accent sur l’importance des outils innovants mis en place par l’UNESCO, tels que le Musée virtuel des biens culturels volés, la base de données CultNatLaws et la boîte à outils consacrée à la lutte contre le trafic illicite en ligne.

Enfin, il a appelé à une restitution à leurs pays d’origine du patrimoine culturel et archéologique, illicitement déplacé, et ce dans un acte de réconciliation mémorielle et de justice patrimoniale.

Communiqué