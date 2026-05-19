L’Organisation des jeunes médecins annonce la levée du gel de ses activités

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a annoncé la levée officielle de la décision de gel de ses activités, qui avait été émise le 14 mai dernier.

Tout en prenant acte de cette décision, l’OTJM a qualifie la levée du gel de « recul de la part des autorités » face à une mesure qu’elle jugeait initialement « injustifiée, arbitraire et injuste ».

Pour le bureau exécutif, ce dénouement est avant tout une victoire pour « l’indépendance des structures d’activité, d’expression et d’organisation », lit-on dans le communiqué de l’organisation, qui a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers les jeunes médecins, les composantes de la société civile, les organisations nationales, ainsi que les figures médiatiques et juridiques qui lui ont apporté un soutien moral et militant jugé « crucial ».

​Par ailleurs, pour faire la lumière sur les dessous de cette affaire, l’organisation donne rendez-vous lors d’une conférence de presse qui aura lieu le 22 mai 2026 à 11h.

Y. N.