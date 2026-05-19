Collèges pilotes | Calendrier des épreuves et quotas par gouvernorat

La capacité d’accueil globale des collèges pilotes sur l’ensemble du territoire national pour la prochaine année scolaire a été fixée, ce mardi 19 mai 2026.
Le ministère de l’Education précise que la capacité d’accueil a été fixée à 3.850 places et cette décision a été publiée dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort) ce jour.
Les quotas d’accueil sont répartis comme suit selon les régions :
- Sousse : 250 places
- Sfax 1 : 225 places
- Les Berges du Lac, Mornag, Monastir, Kairouan : 200 places chacun
- Khaznadar, El Menzah 5, Bizerte, Gafsa, Gabès, Nabeul : Entre 150 et 175 places
- Gouvernorats de l’intérieur et du sud (Tozeur, Kébili, Tataouine, Siliana…) : Entre 50 et 125 places
La même source a publié le calendrier des examens avec des épreuves écrites qui auront lieu les 22, 23 et 24 juin 2026 pour des résultats attendus le vendredi 10 juillet.
Y. N.
Donnez votre avis