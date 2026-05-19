Collèges pilotes | Calendrier des épreuves et quotas par gouvernorat

La capacité d’accueil globale des collèges pilotes sur l’ensemble du territoire national pour la prochaine année scolaire a été fixée, ce mardi 19 mai 2026.

Le ministère de l’Education précise que la capacité d’accueil a été fixée à 3.850 places et cette décision a été publiée dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort) ce jour.

Les quotas d’accueil sont répartis comme suit selon les régions :

Sousse : 250 places

Sfax 1 : 225 places

Les Berges du Lac, Mornag, Monastir, Kairouan : 200 places chacun

Khaznadar, El Menzah 5, Bizerte, Gafsa, Gabès, Nabeul : Entre 150 et 175 places

Gouvernorats de l’intérieur et du sud (Tozeur, Kébili, Tataouine, Siliana…) : Entre 50 et 125 places

La même source a publié le calendrier des examens avec des épreuves écrites qui auront lieu les 22, 23 et 24 juin 2026 pour des résultats attendus le vendredi 10 juillet.

Y. N.