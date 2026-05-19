Beirut Animation Nights à CinéMadart à Carthage

L’événement culturel et humanitaire Beirut Animation Nights se tiendra le jeudi 21 mai 2026 à partir de 18h30 au CinéMadart à Carthage. A cette occasion, seront projetés7 courts métrages d’animation d’auteur-trices issu-e-s du monde arabe (Liban, Jordanie, Maroc et Syrie). L’intégralité de la recette de la projection et des dons seront reversée à la Croix-Rouge libanaise afin de soutenir les efforts de secours d’urgence en faveur des victimes de l’agression sioniste contre ce pays frère et ami.

En raison de l’agression militaire israélienne en cours contre le Liban, qui a fait plus de 1 450 morts — dont 126 enfants — et déplacé plus de 1,2 million de personnes, soit près de 22 % de l’ensemble de la population libanaise, Beirut Animation Nights poursuit sa mission de promotion internationale des voix de l’animation libanaise tout en affirmant sa solidarité avec les populations les plus durement touchées.

Des familles entières ont été contraintes de fuir sans aucun refuge. Des écoles ont été transformées en centres d’hébergement, et plus de 40 % des élèves au Liban ont été déplacés.

Face à cette situation, la culture demeure l’un des outils les plus puissants de résilience et de dignité.

Le Programme de tournée internationale de Beirut Animation Nights propose une sélection itinérante de courts métrages d’animation provenant du Liban et d’autres pays du monde, issus des éditions actuelles et passées du festival.

Il s’agit d’une manière de soutenir les familles déplacées du sud du Liban — en maintenant vivante la créativité libanaise sur la scène internationale tout en apportant une aide concrète à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Programme d’animation arabe (67 min)

Une sélection curatée d’œuvres d’animation d’auteur provenant du monde arabe : Liban, Jordanie, Maroc et Syrie. Ce programme explore les thèmes de la censure, de la mémoire, de l’exil, de l’amour et de la résistance. Des récits intimes et personnels aux voyages allégoriques d’envergure, il met en lumière la richesse et la profondeur de la scène contemporaine de l’animation arabe.

Il s’agit de ‘‘Downfall’’ de Rona Fayyad (3min, Liban) ; ‘‘Shadows’’ de Rand Beiruty (14 min, Jordanie) ; ‘‘Crowman’’ de Yohan Abdelnour (7min, Liban) ; ‘‘Samt’’ de Chadi Aoun (15min, Liban) ; ‘‘Shadow of the butterflies’’ de Sofia el Khyari (9 min, Maroc) ; ‘‘As i was a tree’’ de Jalal Maghout (17 min, Syrie) ; et ‘‘The weight of it all’’ de Melinda Mouzannar (1:55 min, Liban).

Billets disponibles au CinéMadart et en ligne sur ce lien.