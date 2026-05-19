Espérance de Tunis | Chokri El Ouaer, le retour d’une légende

L’Espérance sportive de Tunis (EST) de Tunis a annoncé le retour de Chokri El Ouaer, en tant que vice-président, chargé des équipes de football au sein de l’équipe.

« Gardien emblématique de l’Espérance et véritable légende du football tunisien, Chokri El Ouaer retrouve ainsi son club de toujours… Une nomination qui suscite déjà beaucoup d’enthousiasme auprès des supporters sang et or, heureux de revoir une figure aussi marquante reprendre du service au sein du club», commente l’Espérance de Tunis.

Riadh Bennour a officiellement passé le relais à Chokri El Ouaer ce mardi au Parc B, et cette passation s’est déroulée devant l’équipe, le staff et les salariés du club, dans une ambiance à la fois conviviale et émouvante pour ces deux figures historiques de l’institution, ajoute la même source.

Dans son communiqué, l’EST ajoute que cette journée a également permis de rendre hommage au travail accompli par Riadh Bennour, qui a dirigé la section football pendant de longues années : « Son passage restera marqué par de nombreux succès, des titres locaux à répétition ainsi que plusieurs campagnes continentales mémorables ayant contribué au rayonnement du club».

Et de conclure : «Bonne chance à Chokri El Ouaer dans ses nouvelles fonctions et un immense merci à Riadh Bennour pour tout ce qu’il a apporté à l’Espérance de Tunis au fil des années».