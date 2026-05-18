Phosphate | L’usine Mdhilla 1 du GCT à l’arrêt

La production de l’usine Mdhilla 1 du Groupe Chimique Tunisien (GCT), est suspendue depuis le dimanche 17 mai 2026, annonce Diwan FM, en citant une source locale, qui explique l’arrêt des différentes unités de production par l’épuisement des réserves de soufre du groupe.

Cette usine, qui produit le triple super phosphate (TSP), un engrais très concentré prisé pour stimuler le développement des racines et la floraison des cultures, restera à l’arrêt en attendant de nouveaux approvisionnements permettant la reprise des opérations, ajoute-t-on, sans toutefois préciser de date pour une telle reprise.

Ce qui est tout de même surprenant voire révoltant de la part des responsables de cette entreprise publique qui n’ont pas anticipé la pénurie de soufre ou qui, l’ayant vue venir, n’ont rien pu faire pour l’éviter.

I. B.