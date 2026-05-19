Tunisie-Suisse | Rencontre sur la gestion des déchets et le défi climatique

Dans le cadre de l’initiative « Greening the Embassies » du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l’Ambassade de Suisse en Tunisie a organisé un événement thématique consacré à la gestion des déchets.

L’objectif de cette rencontre était de présenter le système national de gestion des déchets en Tunisie et de mettre en lumière les liens entre gestion des déchets et changement climatique.

Cet événement a permis d’aborder les différentes catégories de déchets, notamment les déchets ménagers et assimilés ainsi que les déchets industriels, tout en présentant certains enjeux environnementaux associés, tels que la préservation des sols et des ressources hydriques 💧. Cette activité s’inscrit dans les efforts de sensibilisation et de partage de connaissances portés par l’initiative « Greening the Embassies » en faveur de pratiques plus durables.

Les présentations ont été assurées par des experts de l’association AGEOS, avec laquelle la Coopération suisse collabore dans le cadre des projets « Clear School » et de « Destination durable Tunisie » (geoPark du Dahar).

Communiqué