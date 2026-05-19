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IFT | Projection du film « Le 13e Round » en présence de Mohamed-Ali Nahdi

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19 mai 202619 mai 2026
IFT | Projection du film « Le 13e Round » en présence de Mohamed-Ali Nahdi

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film « Le 13e Round » en présence du réalisateur Mohamed-Ali Nahdi.

​Le rendez-vous est donné pour ce jeudi 21 mai 2026 à 18h à l’auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut et sur son site

—- Résumé —-

Ancien champion de boxe, Kamel a abandonné sa carrière pour Samia et partage une vie heureuse avec leur fils Sabri. Lorsque Sabri se fracture le bras, des examens révèlent une tumeur maligne, bouleversant profondément l’équilibre familial.

Bande-annonce

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