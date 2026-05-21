ITA Airways opère un 3e vol quotidien entre Tunis et Rome  

ITA Airways inaugure un troisième vol quotidien entre Tunis et Rome et signe un premier accord avec Comites Tunisia (le comité des Italiens en Tunisie). Les détails de cette collaboration ont été présentés à l’Agenzia Nova par Domenico Bianco, directeur d’ITA Airways pour l’Afrique du Nord, et Sandro Fratini, président de Comites Tunisie.

Un nouveau vol quotidien entre Tunis et Rome, des tarifs préférentiels pour la communauté italienne résidente et une collaboration inédite en Afrique du Nord : tels sont les piliers de l’accord signé entre ITA Airways et Comites Tunisie.

Cette initiative vise à renforcer les liens de la compagnie aérienne avec la communauté italienne de Tunisie, en constante expansion, et qui compte désormais, selon Fratini, plus de 10 000 personnes résidant dans le pays, dont environ 7 800 concentrés dans la région d’Hammamet.

Selon Bianco, la décision d’introduire un troisième vol quotidien sur la liaison Tunis-Rome s’explique par «l’excellente performance du marché tunisien», qui a permis à la compagnie aérienne de «miser» sur une expansion opérationnelle à compter du 2 juin 2026. Ce nouveau vol décollera de Tunis à 5h30 et atterrira à Rome Fiumicino à 7h55, complétant ainsi une offre qui permettra à ITA Airways d’opérer trois vols quotidiens entre les deux pays.

Pour la compagnie, ce nouvel horaire représente avant tout un choix stratégique en matière de connectivité internationale. «Cette nouvelle fréquence nous permettra d’exploiter pleinement le potentiel du réseau au départ du hub de Rome Fiumicino», a expliqué Bianco à Nova, soulignant comment ce vol permet aux passagers tunisiens de se connecter rapidement à des liaisons intercontinentales, notamment vers l’Amérique du Nord, ainsi que vers les principales destinations européennes en début de matinée. Le directeur a également souligné l’importance du vol du soir au départ de Rome, connu comme le «dernier vol», qui décolle de Fiumicino à 22h00. L’arrivée à Tunis est prévue à 22h20, permettant ainsi aux voyageurs de profiter pleinement de leur journée dans la capitale italienne.

«Un client tunisien ou résident tunisien peut partir à 5h30 du matin, arriver à Rome à 7h55 et, en théorie, revenir le soir même», a souligné Bianco, insistant sur l’avantage concurrentiel pour les clients professionnels, institutionnels et les voyageurs d’affaires.

Mais l’élément véritablement novateur réside dans l’accord conclu avec Comites Tunisia, qu’ITA Airways présente comme un projet pilote. «Il s’agit du premier accord de ce type que nous avons dans le domaine que je couvre», a déclaré M. Bianco, expliquant que les membres des comités des Italiens à l’étranger pourront bénéficier de tarifs préférentiels auprès des agences de voyages partenaires et au guichet ITA Airways de Tunis, sur simple présentation de leur carte de service délivrée par le Comites.

Pour ITA Airways, les Comités représentent «un interlocuteur privilégié, grâce à ses liens avec une communauté italienne de plus en plus importante et structurée», a ajouté Bianco.