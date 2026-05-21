Le message de Sergio Mattarella au ‘‘Corriere di Tunisi’’  

«Un partenariat solide entre l’Italie et la Tunisie, fondé sur des siècles d’histoire commune», a écrit le président italien, Sergio Mattarella, dans un message publié par le ‘‘Corriere di Tunisi’’, actuellement dirigé par Silvia Finzi, à l’occasion du 70e anniversaire de ce quotidien tunisien historique de langue italienne.

Les relations entre l’Italie et la Tunisie constituent aujourd’hui «le fondement d’un partenariat solide», nourri par «des siècles d’histoire commune dans le bassin méditerranéen», a écrit Mattarella dans ce message adressé aux lecteurs du journal, ajoutant que «la communauté italienne en Tunisie et les nombreux citoyens tunisiens italophiles reconnaissent dans le Corriere di Tunisi un espace privilégié de dialogue et de rencontre», qui exprime «les liens culturels et une tradition de relations» entre les deux pays.

Mattarella souligne également que ces relations «puisent leurs racines dans des siècles d’histoire commune dans le bassin méditerranéen», qualifiant le Corriere di Tunisi – seul quotidien de langue italienne en Afrique du Nord – de patrimoine qu’il «a su préserver, interpréter et enrichir avec persévérance et dévouement au fil du temps», contribuant «significativement au renforcement de l’amitié entre les peuples italien et tunisien».

Le président italien rappelle ensuite la concomitance du 70e anniversaire du journal, de celui de la République tunisienne et de l’établissement des relations diplomatiques entre Rome et Tunis, insistant sur «la valeur d’un parcours commun» au cours duquel la publication «s’est imposée comme une voix faisant autorité pour les liens humains et culturels qui unissent nos pays». «Ces liens constituent le fondement d’un partenariat solide, cimenté par l’appartenance à une culture commune, nourrie par une tradition d’échanges fructueux entre nos peuples», écrit Mattarella.

En conclusion de son message, le chef de l’État a adressé ses «vœux les plus chaleureux» à la direction, à la rédaction et aux lecteurs du journal, exprimant l’espoir que le Corriere di Tunisi continuerait à jouer son rôle de «pont» entre l’Italie et la Tunisie «avec un élan renouvelé».

I. B. (avec Agenzia Nova).