Escroquerie au Hajj et à la Omra | Le suspect arrêté à Tunis

La police de Bab Bhar a arrêté le gérant d’une agence de voyages à Tunis, soupçonné d’avoir escroqué 50 pèlerins lors de l’organisation de séjours pour le Hadj et la Omra.

L’individu faisait l’objet de plusieurs mandats de recherche émis par différentes autorités judiciaires et sécuritaires pour des faits d’escroquerie, à la suite de plaintes déposées par les victimes. Le suspect a été localisé puis arrêté par les agents de la brigade de police judiciaire, qui l’ont placé en garde à vue.

Selon les éléments de l’enquête préliminaire, il lui est reproché d’avoir encaissé des sommes d’argent auprès de plus de 50 clients en leur promettant l’organisation de ces voyages religieux, alors que les prestations d’hébergement et de transport convenues n’auraient finalement jamais été réalisées.

Sur décision du ministère public, le mis en cause a été maintenu en garde à vue en attendant sa présentation devant la justice.

Y. N.