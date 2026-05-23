Tunisie | Le CRLDHT exprime sa «pleine solidarité» avec Me Chawki Tabib

Dans un communiqué publié le 22 mai 2026, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) «condamne avec la plus vive fermeté» le verdict prononcé la veille à l’encontre de Me Chawki Tabib, le condamnant à dix années d’emprisonnement.

Cette condamnation se compose d’une peine de sept ans de prison pour des accusations de falsification, à laquelle s’ajoutent trois années supplémentaires pour détention et usage de documents considérés comme falsifiés, rappelle l’Ong tunisienne basée à Paris, qui considère que «cette décision judiciaire constitue un précédent extrêmement grave et une nouvelle illustration de l’instrumentalisation croissante de la justice tunisienne à des fins de répression politique et d’intimidation des voix indépendantes.»

Ancien bâtonnier de l’Ordre national des avocats et ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Me Chawki Tabib est une figure reconnue de la défense de l’État de droit, de l’indépendance des institutions et de la lutte contre la corruption en Tunisie, rappelle le CRLDHT, qui estime que cette nouvelle condamnation «intervient dans un contexte marqué par la multiplication des poursuites judiciaires, arrestations et condamnations visant des opposants politiques, des journalistes, des avocat·es, des magistrat·es, des défenseur·es des droits humains ainsi que des acteurs de la société civile et des médias.»

Tout en affirmant que «cette affaire est profondément entachée de violations des garanties fondamentales du procès équitable et des droits de la défense», le CRLDHT dénonce ce qu’il considère comme un «climat général de régression autoritaire que connaît actuellement la Tunisie» et «exprime sa pleine solidarité avec Me Chawki Tabib, son épouse Mme Meryem, sa famille, ses proches ainsi qu’avec l’ensemble des avocat·es tunisien·nes qui continuent, malgré les pressions croissantes, à défendre les libertés fondamentales et le droit à une justice indépendante.»

I. B.