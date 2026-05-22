Soumoud | Tunisie : Mohamed Amine Bennour libéré

La coordination de la flottille Soumoud a annoncé, ce vendredi 22 mai 2026, la libération de son membre Mohamed Amine Bennour, médecin de son état.

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier de Tunis a ordonné la mise en liberté de Mohamed Amine Bennour et cette décision est assortie d’une interdiction de quitter le territoire national, ainsi que d’une interdiction d’apparaître dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, le Pôle économique et financier avait préalablement ouvert une information judiciaire visant plusieurs membres de la flottille Soumoud, qui s’est réjouie de cette décision, tout en appelant à la libération des autres détenus.

Y. N.