Appel à participation au concours « Un patrimoine à proximité »

Dans le cadre du soutien à la créativité des jeunes et de l’encouragement à la valorisation visuelle du patrimoine, le Centre National du Cinéma et de l’Image invite les cinéastes et les jeunes tunisiens à participer à la deuxième édition du concours de la Chaire Unesco intitulé « Un patrimoine à proximité », organisé à l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine.

Ce concours vise à encourager les jeunes du monde arabe à documenter la présence du patrimoine vivant dans les détails du quotidien et à mettre en lumière son rôle dans le renforcement de l’identité et de la cohésion sociale, à travers les courts-métrages et la photographie

Les organisateurs annoncent des prix à gagner, un prix de 500 dollars américains pour la catégorie courts-métrages et trois autres de 300 dollars américains chacun pour la catégorie photographie.

La date limite d’inscription est fixée au 31 mai 2026 et l’annonce des lauréats est prévue pour le 27 septembre 2026

Les détails de participation et les conditions du concours sont disponibles via le QR Code figurant sur l’affiche.