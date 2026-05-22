​Gafsa | Arrestation d’un individu pour tentative d’enlèvement d’une fillette

​Les unités sécuritaires du district de la sûreté nationale de la délégation d’El Guettar, relevant du gouvernorat de Gafsa, ont réussi à interpeller un individu suspecté de tentative d’enlèvement sur une fillette âgée de 11 ans.

​Selon une source sécuritaire citée par IFM, l’alerte a été donnée suite à des informations signalant qu’un individu à bord d’une camionnette tentait de détourner une enfant.

Suite à quoi, les forces de l’ordre sont intervenues, parvenant à arrêter rapidement le suspect qui a été placés en détention sur ordre du ministère public près le Tribunal de première instance de Gafsa.

Y. N.