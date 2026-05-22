Wafra, un projet agricole tuniso-italien

L’Italie attache une importance cruciale à son partenariat avec la Tunisie dans le secteur agricole, considéré comme l’un des piliers stratégiques de la coopération bilatérale et de la présence italienne en Méditerranée, a déclaré l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, lors d’une visite à la nouvelle société italo-tunisienne Wafra Agricole, située dans le gouvernorat de Béja, au nord-ouest du pays.

Le diplomate a cité le projet «Tanit» comme un exemple emblématique de l’engagement italien dans ce secteur. Il l’a décrit comme «le plus grand projet de coopération jamais lancé par l’Italie en Tunisie» et une initiative phare du Plan Mattei visant à renforcer la sécurité alimentaire tunisienne.

Cette visite a permis de mettre en lumière un modèle de collaboration fondé sur l’initiative privée et le transfert d’expertise entre les deux rives de la Méditerranée.

Wafra Agricole est née de la rencontre entre l’entrepreneuse italienne Irene Bonassisa, PDG du groupe Bonassisa, et le dirigeant tunisien Mondher Ben Ayed, fondateur du groupe technologique TMI. Cette coentreprise a pour ambition de développer une agriculture innovante et durable en Tunisie, en s’appuyant sur l’intégration de l’expertise industrielle et l’innovation technologique.

Ce projet associe l’expertise industrielle et juridique du Groupe Bonassisa – entreprise historique des Pouilles active dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la sécurité alimentaire – à l’expertise technologique de Ben Ayed, entrepreneur originaire de Sfax et formé aux États-Unis.

L’entreprise a déjà lancé une production agricole sur environ 200 hectares dans la région de Béja, l’une des principales zones céréalières de Tunisie, où elle pratique une agriculture durable basée sur l’irrigation solaire informatisée, la réduction de la consommation d’eau et l’utilisation d’engrais naturels.

«Des entreprises comme Wafra Agricole illustrent la contribution des synergies du secteur privé à la promotion de l’innovation et du développement durable, grâce à l’utilisation de technologies agricoles italiennes, l’échange d’expertise et la valorisation des savoir-faire partagés», a souligné M. Prunas.

I. B. (avec Agenzia Nova).