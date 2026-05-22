Tunisie | 10 ans de prison pour Me Chawki Tabib

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, spécialisée dans les affaires de corruption financière, a condamné hier soir, jeudi 21 mai 2026, Me Chawki Tabib, ex-président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), à 10 ans de prison pour faux, possession et usage de faux, et a ordonné la destruction des documents falsifiés, a indiqué une source judiciaire citée par l’agence Tap.

L’ancien bâtonnier avait été démis de ses fonctions à la tête de l’Inlucc en août 2020 par l’ancien Premier ministre Elyes Fakhfakh.

Me Tabib est accusé d’avoir falsifié des documents parmi une série de pièces qu’il a adressé, en sa qualité de président de l’autorité anti-corruption, à l’Assemblée des représentants du peuple en 2020, au sujet d’un conflit d’intérêts présumé impliquant Fakhfakh, alors chef de gouvernement. Ce que ce dernier avait alors catégoriquement démenti.

I. B.