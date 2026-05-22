Hausse des exportations tunisiennes de fruits

La valeur des exportations de fruits tunisiens, du 1er janvier jusqu’au 19 mai 2026, a atteint environ 45,8 millions de dinars, soit une hausse significative par rapport à la même période l’an dernier (2025), où les recettes s’élevaient à 38,5 millions de dinars.

Cette progression est imputable à une augmentation notable des ventes à l’Inde. Les importations indiennes, jusqu’à fin mai, se sont limitées à l’achat de 146 tonnes de baies sauvages, d’une valeur de 4,5 millions de dinars, confirmant le potentiel d’exportation prometteur de certains fruits à forte valeur ajoutée qui nécessitent une attention et des investissements accrus dans les prochains mois.

Selon les données statistiques publiées par l’agence Tap auprès de le Groupement interprofessionnel des fruits (Gifruits), au cours des cinq premiers mois de cette année, des quantités variables de variétés de fruits ont été promues sur environ 23 marchés dans le monde, absorbant 12 types de fruits caractérisés par leur goût et leur saveur souhaitables sur plusieurs marchés mondiaux.

Les indicateurs ont révélé une disparité dans la répartition géographique des exportations, tant par marché que par volume.

Le marché libyen est resté le premier acheteur de fruits tunisiens en volume, absorbant 1 967 tonnes pour une valeur de 9,601 millions de dinars.

Les Émirats arabes unis se sont classés deuxièmes en volume avec 543 tonnes, mais premiers en valeur, avec 12,143 millions de dinars.

Le marché français a importé 338 tonnes pour une valeur de près de 4,800 millions de dinars, suivi par l’Italie avec 167 tonnes (515 000 dinars) et l’Inde avec 146 tonnes (4,578 millions de dinars).

Les pêches, les prunes et les abricots dominent les recettes d’exportation.

Parmi les variétés de fruits exportées, certaines ont généré des revenus exceptionnels grâce à leurs prix élevés sur les marchés internationaux. Les prunes, en particulier, ont rapporté les recettes les plus importantes, totalisant 20,343 millions de dinars, malgré des exportations de seulement 701 tonnes.

La Tunisie a également exporté des fraises pour une valeur de 12,554 millions de dinars, avec des volumes d’exportation atteignant environ 604 tonnes.

Les pêches ont dominé les exportations en termes de volume, atteignant 1 418 tonnes et générant des recettes de 7,511 millions de dinars.

Les exportations d’abricots ont atteint 654 tonnes, générant des recettes d’environ 3,797 millions de dinars.

À l’inverse, d’autres produits ont enregistré des volumes et des recettes inférieurs durant cette période, notamment les pastèques (185 tonnes, d’une valeur de 515 000 dinars), les melons (59 tonnes, d’une valeur de 208 000 dinars) et les nectarines (34,7 tonnes, d’une valeur de 374 000 dinars).