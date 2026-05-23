Epidémie | La Tunisie va renforcer la surveillance sanitaire à ses frontières  

Dans le cadre du suivi de la situation épidémiologique mondiale liée aux virus Ebola et Hantavirus, la Tunisie a décidé de renforcer la surveillance sanitaire dans les aéroports, les ports et aux frontières terrestres, dans le strict respect des protocoles de prévention.

Cette décision a été prise lors d’une réunion de coordination présidée vendredi 22 mai 2026 par le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, en présence de représentants des ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Transports, ainsi que de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (Oaca), de responsables du ministère de la Santé et de plusieurs experts.

Lors de la réunion, une consultation à distance a également eu lieu avec le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afin d’échanger les dernières données sur la situation sanitaire mondiale et de souligner l’importance d’une coordination rapide pour répondre à toute urgence sanitaire.

À la suite d’une évaluation de la situation, il a été convenu que le risque de propagation internationale des deux virus demeure faible. Cependant, l’importance d’informer les voyageurs sur les modes de transmission et les méthodes de prévention a été soulignée, ainsi que la nécessité de renforcer la préparation dans tous les secteurs concernés.

Le ministre de la Santé a affirmé que la Tunisie adopte une approche proactive fondée sur la prévention, le dépistage précoce et la coordination entre les différents acteurs, dans le but de protéger la sécurité sanitaire nationale et d’assurer une intervention rapide en cas de besoin.

Il reste cependant à savoir comment les autorités vont pouvoir contrôler les flux de migrants illégaux subsahariens qui entrent quotidiennement au pays par les frontières terrestres algériennes et libyennes. Alors que la colère des Tunisiens contre l’aggravation de ce phénomène ne cesse de monter.

I. B.