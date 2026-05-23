Tunisie | Rassemblement contre l’abattage des chiens errants

Un rassemblement a été organisé, ce samedi 23 mai 2026 devant l’Assemblée des représentants du peuple au Bardo, pour réclamer l’arrêt immédiat de l’abattage des chiens errants.

Sous le slogan « Vaccine, stérilise, ne tue pas », les participants ont plaidé pour la mise en place de solutions alternatives et humanitaires afin de garantir à la fois la sécurité sanitaire des citoyens et le bien-être animal.

Réunis sous la bannière de la protection animale à l’appel de l’Association PAT, les activistes et citoyens présents ont souhaité sensibiliser l’opinion publique et les autorités à la cause animale, affirmant que la prolifération ne devait pas être régulée par des méthodes létales.

Face aux campagnes d’abattage, les manifestants ont lancé un appel direct au président de la République, sollicitant une intervention officielle afin de suspendre définitivement l’usage des armes à feu contre les animaux errants.

À la place de l’abattage, ils réclament l’application urgente et généralisée du programme TNR (Trap-Neuter-Return), plus respectueux et, par ailleurs, plus efficace à long terme.

Y. N.