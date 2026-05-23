Festival de Cannes | Clôture en beauté pour le Pavillon tunisien

Le Pavillon tunisien au village international Pantiero du Festival de Cannes a clôturé aujourd’hui ses activités, après plusieurs jours de rencontres professionnelles et de discussions ouvertes réunissant cinéastes, producteurs, réalisateurs et repéreurs de lieux de tournage venus des quatre coins du monde.

Le Pavillon tunisien a constitué un espace dédié à la promotion de la production cinématographique tunisienne, au soutien de la présence des professionnels tunisiens sur la scène internationale, ainsi qu’à la valorisation de la Tunisie en tant que destination privilégiée pour le tournage et la production cinématographique, grâce à la richesse de sa diversité naturelle et culturelle ainsi qu’à l’existence d’une infrastructure professionnelle développée.

Le pavillon a également représenté une opportunité d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, de partenariats et d’échanges d’expertises, dans une dynamique de dialogue professionnel riche reflétant la vitalité du cinéma tunisien et sa place grandissante au sein de la scène cinématographique internationale.

La Tunisie était présente à travers l’image de son cinéma, les voix de ses créateurs et l’ambition de sa jeunesse.

CNCI