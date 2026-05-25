Quand Tunisie Telecom se laisse pirater…  

Suite à une cyberattaque survenue le week-end dernier, les clients de Tunisie Telecom ont reçu une notification via l’application de l’opérateur dénonçant la situation politique et économique du pays. Des hackers ont réussi un grand coup dans un secteur censé être, de par sa vocation, très protégé ce qui suscite des interrogations sur la sécurité des données nationales d’une façon générale.

Le message, relayé sur les réseaux sociaux et par la presse, était intitulé «Un cri pour la Tunisie : la liberté n’est pas un crime» et condamnait un «net recul des libertés» et une «crise économique suffocante». «Des promesses et des slogans, mais pour quel résultat ?», interrogeait-on.

Après le piratage, de nombreux Tunisiens, surpris, ont immédiatement partagé des captures d’écran du message sur Facebook. L’opérateur de télécommunications s’est empressé de publier un communiqué mentionnant uniquement des travaux de maintenance sur l’une de ses applications.

Mais il a ensuite reconnu la cyberattaque dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche.

«Tunisie Telecom confirme que son application numérique MyTT a été la cible d’une cyberattaque aujourd’hui, qui a été immédiatement détectée et neutralisée avec succès en un temps record grâce aux mécanismes de protection et de surveillance en place, sans aucun impact sur la sécurité des données ni sur la continuité du service», a écrit l’opérateur. Et d’ajouter : «Tunisie Telecom souligne que la notification reçue par certains clients n’est pas liée aux activités de l’entreprise ni aux objectifs de cette application purement commerciale, conçue avant tout pour servir nos clients».

Cependant, le mal est fait et les hackers ont frappé un grand coup, alors que l’opinion publique s’attend à ce que des têtes tombent après cette méprise, car si le fleuron national des technologies de la communication se laisse ainsi prendre, quelle assurance pourrait-on avoir concernant la sécurité des données nationales dans les autres secteurs ?

I. B.