Tunisie | Quand un communiqué de l’armée devient un test de vérité

Et si la question n’était pas ce qu’a voulu dire l’armée tunisienne le 21 mai 2026, mais ce que certains médias ont voulu lui faire dire ? Entre un journal d’opinion européen à l’agenda non dissimulé et un relais numérique tunisien qui amplifie sans vérifier, un fait institutionnel solide a failli se noyer sous un récit fabriqué.

Abdelwahab Ben Moussa *

Le 21 mai 2026, le ministère de la Défense nationale a rompu un silence traditionnel pour rappeler, dans un communiqué au ton inhabituellement ferme, les fondements républicains de l’armée tunisienne : sa neutralité, son refus d’être impliquée dans des «tiraillements politiques», son attachement aux lois de l’État. C’est un fait. Plusieurs organes de presse tunisiens l’ont confirmé et reproduit intégralement. Sur ce terrain-là, rien à redire.

Là où le bât blesse, c’est dans l’interprétation qui a suivi. Car un communiqué rare attire les lectures rapides — et les projections idéologiques.

Le biais qui ne dit pas son nom

Un quotidien d’opinion européen, proche d’une formation gouvernementale nationaliste dont le pays entretient avec Tunis des accords migratoires stratégiques, a publié à chaud un article affirmant que le communiqué n’émanait pas du ministère de la Défense en tant qu’institution, mais d’une initiative personnelle du chef d’état-major — un message direct adressé au chef de l’État. Quelles sont ses sources ?

Documents internes : aucuns. Déclarations attribuables : aucune. Ce que ce journal présente comme un «signal politique historique» n’est, rigoureusement parlé, qu’une hypothèse habillée en scoop.

Un média qui a un intérêt géopolitique dans la lecture qu’il fait d’un pays n’est pas disqualifié pour autant — mais il doit être lu avec le recul que mérite toute source intéressée. Ce n’est pas de la méfiance : c’est du journalisme.

Une page de veille médiatique tunisienne, très suivie sur les réseaux sociaux, a repris cet article sans lien, sans auteur, sans date précise, et surtout sans la moindre confrontation avec les sources officielles tunisiennes disponibles. Résultat : une tribune d’opinion étrangère s’est transformée, en quelques partages, en «révélation» sur la situation politique intérieure tunisienne.

Ce glissement — de l’hypothèse étrangère au fait établi local — est précisément ce qui fragilise notre espace public informationnel. Nous avons collectivement appris à identifier la désinformation frontale. Nous sommes encore vulnérables à la désinformation par omission de distance critique.

Ce que le texte dit — les trois lectures possibles

Lisons le communiqué tel qu’il est, sans projeter ce que nous voudrions qu’il soit. Trois lectures s’imposent, également compatibles avec son contenu.

L’armée peut avoir mis en garde des forces d’opposition tentant de l’associer à leurs critiques de l’exécutif — c’est la lecture littérale. Elle peut avoir réaffirmé son équidistance institutionnelle dans un contexte de polarisation croissante — c’est la lecture institutionnelle. Elle peut enfin avoir adressé un signal implicite au pouvoir exécutif lui-même — c’est la lecture politique avancée par le journal européen.

La question n’est pas de savoir laquelle est juste. C’est de reconnaître qu’elles coexistent — et que le journalisme sérieux expose cette coexistence au lieu de la refermer au profit d’une narrative unique.

Pour mémoire, voici ce que les faits permettent d’établir : la réalité du communiqué officiel est confirmée par plusieurs sources de référence ; son caractère inhabituellement ferme est fondé et indéniable ; l’initiative personnelle du chef d’état-major n’est étayée par aucun document ; le message ciblant le président de la République demeure purement spéculatif ; la neutralité éditoriale de la source étrangère est affectée d’un biais structurel évident ; la rigueur du relais numérique tunisien est insuffisante au regard des standards journalistiques élémentaires.

L’armée tunisienne a pris la parole. C’est un signal institutionnel qui mérite analyse rigoureuse et respect du texte. Ce qu’elle a voulu signifier appartient encore au domaine de l’hypothèse — et cette incertitude est précisément ce que nous devons préserver, sans la combler à la hâte par des certitudes importées. Dans un pays où chaque mot officiel est désormais lu comme un acte politique, confondre la conjecture avec le fait n’est pas une simple erreur de méthode. C’est céder la souveraineté narrative à ceux qui n’ont pas nos intérêts en tête.

* Ingénieur informaticien, cadre d’une banque publique.