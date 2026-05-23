« Marbouha » | Quand le sport devient un moteur d’inclusion pour les femmes

Dans le cadre du programme « مربوحة », Institut français de Tunisie invite à une rencontre ouverte à toutes et tous, dédiée au sport féminin comme levier d’égalité de genre, d’inclusion, et de professionnalisation des structures sportives et associatives dans le Grand Tunis.

Cette matinée se veut un espace d’échanges concrets et orientés solutions, réunissant clubs, associations et acteurs publics pour :

Comprendre les obstacles qui freinent l’accès et le maintien des filles dans le sport (transport, créneaux, coût, normes sociales, sécurité…) ;

Promouvoir un cadre Safe Sport : un environnement sportif sûr, respectueux et protecteur, notamment pour les mineures ;

Partager des pratiques et outils pour mobiliser les filles et les familles et renforcer la visibilité des clubs

Mettre en valeur des initiatives inspirantes et encourager des collaborations club ↔ associations ↔ partenaires au service de l’impact local.

Programme (09:00 – 12:00)

Panel 1 : Sport féminin & égalité de genre — accès et leviers d’action dans les quartiers

Panel 2 : Safe Sport — prévention, protection, bonnes pratiques, culture du respect

Keynote : Communication efficace et professionnelle — image, mobilisation, partenariats, valorisation de l’impact