Le montant des billets et monnaies en circulation en Tunisie a dépassé, le vendredi 22 mai 2026, la barre historique de 29 milliards de dinars, indique la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Il est à rappeler que chaque année durant la fête de l’Aid Al-Adha cet agrégat connaît une augmentation de pas moins d’un milliard de dinars puisque les achats de moutons se font exclusivement en espèces.

Des solutions de paiement électronique et de caisses bancaires ambulantes sur les marchés du bétail s’imposent.

I. B.