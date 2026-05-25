Tunisie | Réouverture du service d’ophtalmologie de l’hôpital Rabta

Le service d’ophtalmologie de l’hôpital Rabta, à Tunis, a repris ses activités après plusieurs années d’interruption, a annoncé le ministère de la Santé, le samedi 23 mai 2026, précisant qu’un budget de cinq millions de dinars avait été alloué à la rénovation et à l’équipement du service.

Le service a été doté d’un microscope opératoire et d’équipements spécialisés pour la chirurgie ophtalmique, l’anesthésie et la réanimation, ainsi que de lits électriques pour la surveillance et les soins des patients.

Lors de la réouverture, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a souligné que «cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé publique et de l’amélioration des soins spécialisés». Il a également salué les efforts du personnel médical, paramédical et administratif de l’hôpital, les encourageant à préserver les acquis et à optimiser l’utilisation du nouvel équipement afin d’assurer une meilleure prise en charge des patients.

I. B.