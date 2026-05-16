France | Saad Lamjarred à nouveau condamné pour viol

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a été reconnu coupable de viol et condamné par la cour d’assises de Draguignan, ce vendredi 15 mai 2026.

Saad Lamjarred, qui comparaissait libre à ce procès, a écopé d’une peine de cinq ans de prison pour le viol d’une jeune femme, rencontrée à Saint-Tropez en 2018.

Selon les médias français, le chanteur marocain a également été condamné à verser 30.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros de frais d’avocat à la victime.

Pour rappel, Saad Lamjarred, qui a fait face à d’autres affaires similaires, a toujours nié les faits de viol, évoquant un rapport consenti.

Il a par ailleurs déjà fait l’objet d’une condamnation à six ans de prison en 2023 par la cour d’assises de Paris pour une autre affaire de viol, un verdict dont il a fait appel et pour lequel il attend un nouveau procès.

Y. N.