Affaire Epstein | L’enquête s’élargit en France

La justice française poursuit l’élargissement de ses investigations dans le dossier tentaculaire lié au prédateur sexuel américain Jeffrey Epstein. La procureure de Paris, Laure Beccuau, a indiqué ce dimanche 17 mai sur RTL qu’une «dizaine» de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet dans le cadre de l’affaire Epstein, une information également relayée par plusieurs médias. Ce nouveau signalement porte à plus d’une vingtaine le nombre de personnes recensées dans les procédures ouvertes à Paris.

Ces déclarations interviennent alors que le parquet a ouvert deux enquêtes distinctes pour des faits de traite d’êtres humains et de violences sexuelles, visant à déterminer l’existence d’éventuels relais, facilitateurs ou complices sur le territoire français dans un réseau aux ramifications internationales.

Au cœur du dossier, la justice s’attache notamment à recouper les témoignages de victimes, certaines ayant déjà été entendues dans des affaires connexes liées au monde du mannequinat et à des personnalités aujourd’hui mises en cause ou disparues. Les noms de Jean-Luc Brunel et de Gérald Marie reviennent régulièrement dans les éléments déjà connus des enquêteurs.

Selon les premiers éléments, plusieurs victimes évoquent des mécanismes similaires d’emprise et de manipulation, souvent liés à des promesses professionnelles dans l’univers de la mode. Des déplacements internationaux, des réseaux fermés et des environnements fortement hiérarchisés auraient facilité, selon les témoignages, des abus répétés sur des jeunes femmes parfois mineures au moment des faits.

Pour les enquêteurs, l’enjeu consiste désormais à reconstituer les chaînes de responsabilité et à identifier d’éventuelles complicités en France dans un système qui dépasse largement le seul cadre américain. À ce stade, aucune mise en examen n’a été prononcée dans le volet français de l’affaire Epstein.

L’enquête, encore à un stade préliminaire, devrait se poursuivre avec de nouvelles auditions, y compris à l’étranger. Le parquet de Paris insiste sur la nécessité de vérifier et de confronter les témoignages recueillis afin de consolider un dossier particulièrement sensible et complexe.

Cette nouvelle vague de signalements confirme en tout cas que l’affaire Epstein continue de produire des répercussions judiciaires et médiatiques bien au-delà de la disparition de son principal protagoniste en 2019.

Djamal Guettala