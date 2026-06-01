Le Ballet de l’Opéra de Tunis à Chaillot | L’événement « Tenir le temps »

Du 10 au 14 juin 2026, le Ballet de l’Opéra de Tunis présentera la pièce Tenir le temps de Rachid Ouramdane au Théâtre national de la Danse de Chaillot, à Paris.

Véritable métaphore du monde contemporain, ce ballet interroge notre rapport au collectif à travers une transe chorégraphique d’une précision géométrique.

Créée en 2015 et ayant connu une longue carrière de représentations, Tenir le temps est considérée comme une pièce phare du répertoire de Rachid Ouramdane, dont elle marque un nouveau tournant au sens où il s’oriente vers une forme d’abstraction dans l’écriture chorégraphique.

La pièce est axée sur la question du groupe, du mouvement collectif et de la synchronisation. Dans une forme presque abstraite, le chorégraphe explore la dynamique des foules et la manière dont les individus cohabitent dans un espace commun, entre harmonie et tension. La scène devient un lieu d’expérimentation du vivre-ensemble, où les corps, en constante mobilité, semblent chercher un équilibre fragile entre l’unisson et le désordre. La répétition, les décalages, les interactions furtives ou insistantes créent un flux continu, hypnotique, où chaque geste semble répondre à une urgence discrète, celle de tenir, ensemble, malgré les dissonances.

Ballet contemporain de l’instabilité sans narration explicite, Tenir le temps se lit comme une métaphore du monde contemporain, où les individus doivent sans cesse s’ajuster, se croiser, se frôler et parfois s’ignorer. La musique électronique de Jean-Baptiste Julien, omniprésente et pulsée, agit comme une force souterraine qui structure les déplacements et provoque une transe collective.

Avec une écriture chorégraphique précise et fluide, Rachid Ouramdane signe ici une œuvre très construite, aux motifs chorégraphiques géométriques, qui laissent pourtant affleurer la sensibilité de chaque interprète. Les danseurs, à la fois anonymes et singuliers, composent une matière vivante en perpétuelle transformation. Ils donnent à voir un monde où la fragilité est constante, mais où la beauté émerge du mouvement partagé. Tenir le temps est une pièce captivante, presque méditative, qui interroge notre rapport au collectif, à la temporalité et à la manière dont nous habitons le monde à plusieurs. Un moment suspendu, où la danse devient un langage universel de résistance et de lien.