Intoxication alimentaire à Meknassy | L’INSSPA dévoile les résultats des analyses

L’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a levé le voile sur les causes de la récente intoxication alimentaire qui a secoué la région de Meknassy à Sidi Bouzid coûant la vie à deux hommes.

Les résultats des analyses de laboratoire pointent directement du doigt un empoisonnement végétal, indique le communiqué de l’Instance, en ajoutant qye les analyses microbiologiques et physico-chimiques effectuées sur des échantillons d’aliments consommés ont révélé la présence d’une substance hautement toxique appelée « anabasine ».

​La concentration maximale a été détectée dans l’échantillon de Osban et des traces ont également été trouvées dans le bouillon et le couscous, ce qui s’explique par la transmission de la toxine durant la cuisson.

​Les données scientifiques et de laboratoire indiquent que la source de cette substance est l’introduction accidentelle de feuilles d’une plante sauvage toxique, scientifiquement nommée Nicotiana glauca, parmi les légumes-feuilles utilisés dans la préparation du plat, et qui ont été confondues avec les blettes ou les épinards

​L’INSSPA affirme que le e danger majeur de cette plante réside dans sa ressemblance trompeuse avec les blettes et les épinards, en particulier lorsqu’ils sont cueillis directement dans la nature ou achetés auprès de sources inconnues.

​La même source rappelle que l’anabasine est un alcaloïde extrêmement dangereux. Elle provoque des symptômes aigus et rapides qui peuvent survenir peu après l’ingestion :

​Vomissements et vertiges

​Faiblesse générale et troubles neurologiques

​Difficultés respiratoires

​Troubles du rythme cardiaque pouvant, dans les cas les plus graves, entraîner la mort.

​Face à la gravité de la situation, l’Instance lance un appel pressant à la vigilance de tous les citoyens et recommande vivement de bannir l’utilisation de plantes ou d’herbes sauvages inconnues dans la préparation des repas, de s’approvisionner exclusivement en légumes-feuilles auprès de circuits de distribution organisés et de confiance et de vérifier scrupuleusement la forme, l’aspect et l’origine des légumes avant toute utilisation culinaire.

Y. N.