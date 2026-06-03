Bac 2026 | Tunisie : 31 détenus passent les épreuves de la session principale

Le coup d’envoi de la session principale de l’examen du baccalauréat 2026 a été donné ce matin et parmi les milliers de candidats à travers la Tunisie, 31 détenus passent les épreuves écrites cette année.

À cette occasion, Mme Henda Testouri, Directrice générale par intérim des affaires des détenus au sein du Comité général des prisons et de la rééducation (CGPR), s’est rendue à la prison civile de Belli pour superviser le bon déroulement de cette première journée.

Dans cet établissement, deux candidats passent l’examen dans la section des sciences de l’informatique, précie la CGPR, dans un communiqué ce mercredi 3 juin 2026.

Les 31 candidats de cette année sont répartis sur plusieurs unités pénitentiaires à travers tout le pays (Mornaguia, Belli, Mornag, Borj Erroumi, Jendouba, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès et Gafsa), couvrant un large éventail de spécialités (Mathématiques, Sciences expérimentales, Sciences techniques, Sciences de l’informatique, Économie-Gestion et Lettres).

Afin de garantir les meilleures conditions de réussite à ces candidats particuliers, le CGPR affirme avoir déployé les moyens nécessaires, en coordination avec les familles des détenus. Des espaces dédiés ont également été aménagés au sein des prisons pour leur permettre de réviser dans le calme.

Un encadrement moral et psychologique a été mis en place pour aider les candidats à aborder les examens dans des conditions normales et sereines, ajoute encore le CGPR, qui a conclu son communiqué en adressant ses vœux de réussite à ces 31 candidats, ainsi qu’à l’ensemble des élèves tunisiens.

Y. N.