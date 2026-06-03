Confirmation de la première nidification de Nette rousse en Tunisie

Le suivi de la reproduction des oiseaux mené par l’Association «Les Amis des Oiseaux» (AAO/BirdLife en Tunisie) se poursuit, et ses équipes annoncent la confirmation tant attendue d’une couvée de Nette rousse en Tunisie.

La reproduction de cette espèce de canard était déjà supposée depuis plusieurs années, et les observations de jeunes canards capables de voler s’étaient multipliées ces dernières années, sans toutefois permettre de prouver qu’ils soient nés en Tunisie.

C’est désormais chose faite grâce à l’observation et la documentation, cette année, de canetons âgés de trois semaines en compagnie de leur mère !

L’AAO/BirdLife en Tunisie prépare la publication d’un article dans une revue scientifique consacré à cette observation et à l’évolution récente des effectifs de cette espèce en Tunisie pendant et en dehors de la période de reproduction.

Les missions de nos équipes se poursuivent et promettent d’autres découvertes passionnantes, indique encore l’association.

Communiqué