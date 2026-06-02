L’Espérance de Tunis rend un vibrant hommage à Yan Sasse

Après trois saisons riches en succès, deux titres de champion et désormais deux Coupes de Tunisie, Yan Sasse quitte officiellement l’Espérance sportive de Tunis.

Le Brésilien a fait ses adieux à un public conquis, refermant ainsi un chapitre mémorable marqué par 102 rencontres officielles et une dimension artistique qui aura fait vibrer le stade de Radès.

L’Espérance de Tunis a rendu un vibrant hommage à Yan Sasse, qui « appartient à une catégorie rare qui parvient à laisser une empreinte durable grâce à un mélange de talent, de générosité et d’émotions partagées avec les supporters ».

Ci dessous la note diffusée par le club pour remercier Yan pour ces trois belles saisons sous le maillot de l’Espérance :

À l’issue de la rencontre face à l’US Ben Guerdane, disputée lors de la dernière journée du championnat, l’attaquant brésilien avait lui-même annoncé qu’il venait de disputer son ultime match de Ligue 1 sous les couleurs sang et or. Restait alors un dernier rendez-vous à honorer : La Coupe de Tunisie. Une dernière bataille, un dernier trophée à aller chercher.

Hier soir, la boucle s’est refermée de la plus belle des manières. Coupe de Tunisie en mains, entouré de ses coéquipiers et célébré par tout un stade, Yan Sasse a vécu des adieux à la hauteur de son passage à l’Espérance. L’émotion était palpable lorsque le public sang et or a repris à plusieurs reprises les chants qui lui étaient dédiés. Un moment fort, sincère et chargé de reconnaissance entre un joueur et des supporters qui auront appris à l’apprécier au fil des saisons.

Arrivé au terme de son contrat, le natif de Porto Alegre s’apprête désormais à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Il quitte Tunis après trois saisons pleines durant lesquelles il aura apporté toute sa créativité, sa technique et cette touche brésilienne qui faisait souvent la différence dans les moments importants.

Sous les couleurs de l’Espérance, Yan Sasse aura disputé 102 rencontres officielles, dont 81 en tant que titulaire. Il laisse derrière lui un bilan remarquable de 27 buts et 16 passes décisives, tout en affichant une moyenne de 66 minutes jouées par match. Des chiffres qui témoignent de son importance dans le dispositif sang et or au cours des trois dernières années.

Au-delà des statistiques, son passage restera associé à une période particulièrement riche en succès. Avec l’Espérance, il a remporté deux titres de champion de Tunisie, deux Coupes de Tunisie et une Supercoupe de Tunisie. Il aura également participé aux plus grandes aventures continentales du club, atteignant notamment la finale de la Ligue des Champions de la CAF, les demi-finales de l’African Football League et prenant part à la Coupe du Monde des Clubs organisée aux États-Unis.

Joueur spectaculaire, capable d’éclairer une rencontre par un geste technique ou une inspiration soudaine, Yan Sasse aura souvent incarné cette dimension artistique qui fait la beauté du football. Son professionnalisme, son engagement et son attachement aux couleurs sang et or lui ont permis de nouer une relation privilégiée avec le public espérantiste.

Aujourd’hui, les chemins se séparent, mais les souvenirs demeureront. Les buts, les célébrations, les trophées soulevés et les émotions partagées resteront gravés dans la mémoire des supporters.