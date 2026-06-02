INM-Météo | Les prévisions pour cette nuit

Les prévisions météorologiques pour cette nuit annoncent un ciel généralement marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions de la Tunisie.

Dans son bulletin, l’Institut national de la météorologie (INM) précise que le vent soufflera relativement fort à proximité des côtes Est, tandis qu’il se montrera faible à modéré sur le reste du territoire.

Du côté du thermomètre, l’INM annonce des températures nocturnes variant entre 25°C et 30°C, avec des valeurs légèrement plus élevées dans le sud-ouest du pays, où les maximales de la nuit atteindront les 32°C.

Y. N.